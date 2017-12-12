В Ленинградской области эстонец угнал автомобиль с пенсионеркой внутри

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Ленобласти задержали перед границей с Эстонией автомобиль, угнанный иностранцем с пенсионеркой внутри, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во вторник около 9.00 мск в полицию обратился мужчина, который сообщил, что нескольким минутами ранее от придорожной гостиницы в Ивангороде был совершен угон принадлежащего ему автомобиля, в салоне которого находилась его 78-летняя мать.

"Информация была незамедлительно передана нарядам ГИБДД. В результате слаженных действий сотрудников полиции на 128 километре автодороги "Нарва" указанный автомобиль остановлен, а злоумышленник задержан. Им оказался 50-летний житель сопредельного государства", — сообщила Волк журналистам.

Автодорога "Нарва" имеет протяженность около 129 километров и заканчивается в Ивангороде на границе с Эстонией.

Официальный представитель МВД России также сообщила, что в настоящее время подозреваемый доставлен в ближайший отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Пострадавшей женщине оказана первая помощь.