В Петербурге задержали мужчину, разбившего окно Исаакиевского собора

11:3112.12.2017
(обновлено: 11:36 12.12.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который разбил окно и повредил дверь Исаакиевского собора, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.
Сообщение об инциденте поступило в полицию в 20.30 мск в понедельник.
"В полицию поступило сообщение о том, что мужчина разбил стекло с восточной стороны Исаакиевского собора и повредил соборную дверь, а также разбил два витринных стекла у гостиницы, расположенной рядом с собором. На место оперативно прибыл наряд полиции, гражданин был задержан и передан прибывшим врачам скорой помощи", — сказал собеседник агентства.
По данным СМИ, мужчина находился в невменяемом состоянии и принял прибывших полицейских за бесов.
Царские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".
Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".
Макет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.
Особо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.
Парадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.
Туристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.
Все иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.
Макет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.
Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.
Бюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.
Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.
Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.
Во время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.
Более ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.