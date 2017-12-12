В Петербурге задержали мужчину, разбившего окно Исаакиевского собора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который разбил окно и повредил дверь Исаакиевского собора, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 20.30 мск в понедельник.

"В полицию поступило сообщение о том, что мужчина разбил стекло с восточной стороны Исаакиевского собора и повредил соборную дверь, а также разбил два витринных стекла у гостиницы, расположенной рядом с собором. На место оперативно прибыл наряд полиции, гражданин был задержан и передан прибывшим врачам скорой помощи", — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, мужчина находился в невменяемом состоянии и принял прибывших полицейских за бесов.