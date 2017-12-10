В Петербурге женщина получила ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Прорыв трубы с горячей водой произошел в Санкт-Петербурге в воскресенье, в результате аварии получила ожоги одна женщина, она госпитализирована, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Сообщение об аварии на внутриквартальной сети диаметром 80 миллиметров на улице Тульской, дом 7 поступило в 15.00. На теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей происшествие не повлияло.

"Несмотря на парение и вытекание теплоносителя, женщина вошла в зону дефекта. На данный момент она находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогом 40%. Ей будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации", — сказал собеседник агентства.

На месте работают аварийно-спасательные бригады, ведутся ремонтные работы.