Сгоревший спутник вряд ли мог стать источником рутения-106, заявил эксперт

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев не согласен с оценками межведомственной комиссии ГК "Росатом", предположившей, что источник изотопа рутений-106, зафиксированного в атмосфере в сентябре-октябре 2017 года, мог находиться на борту разрушившегося искусственного спутника.

"Ни мы, и, насколько мне известно, ни американцы не запускали спутников с рутением-106 на борту, и тем более, в атмосферу они не входили. Рутений теоретически мог использоваться для изготовления какого-либо прибора, но об этом было бы известно заранее. Полагаю, что слово "может" в выводах межведомственной комиссии является ключевым", — сказал эксперт.

По его словам, другой изотоп — плутоний — действительно применялся на старых межпланетных станциях, но их месторасположение известно благодаря американским, европейским и российским системам контроля за космическим пространством.

"О запусках спутника с реактором на борту было бы известно за несколько лет вперед. И даже если предположить, что было выведено на орбиту что-то сверхсекретное, обратный вход этого объекта в атмосферу не никак не прошел бы незамеченным, хотя бы даже благодаря системам NORAD", — заключил руководитель Института космической политики.

Ранее похожее мнение высказал РИА Новости академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

"Неверно говорить о падении некого мифического спутника с ядерной энергетической установкой. Все орбиты захоронения отработавших свой срок космических аппаратов такого типа отслеживаются, причем особенно тщательно — американскими средствами слежения. Если бы действительно существовала угроза схода с орбиты такого спутника, шумиха началась бы раньше, причем не в России", — отметил Железняков.

Росгидромет ранее сообщал, что с 25 сентября до 1 октября все посты, расположенные на Южном Урале, зафиксировали превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный был обнаружен радиоизотоп Ru-106. Позже 26-27 сентября продукты распада Ru-106 зафиксированы в Татарстане, 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений зафиксировано в Волгограде и Ростове-на-Дону, с 29 сентября по 3 октября Ru-106 фиксируют все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы.