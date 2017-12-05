В Ленобласти задержали троих подростков, подозреваемых в убийстве мужчины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали троих подростков, подозреваемых в убийстве мужчины в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщает во вторник областное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в ноябре в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о пропаже 38-летнего сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сотрудники СК совместно с полицейскими установили и задержали троих несовершеннолетних, подозреваемых в совершении данного преступления.

"Один из подозреваемых несовершеннолетних на почве личных неприязненных отношений к мужчине, с привлеченными несовершеннолетними знакомыми, находясь в дачном доме в Тихвинском районе Ленинградской области, избили мужчину, после чего 15-летний юноша топором нанес удары мужчине по голове и шее. После совершенного преступления, подозреваемые вынесли тело на соседний участок, где закопали его, а улики попытались сжечь", — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники СК установили, что молодые люди проникли в квартиру погибшего, откуда похитили деньги и распорядились ими по своему усмотрению. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.