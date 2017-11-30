В Петербурге мальчик принес в детский сад пистолет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как 4-летний мальчик принес в детский сад пневматический пистолет, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Двадцать девятого ноября в полицию Приморского района поступило заявление от работницы детского сада на Комендантском проспекте. Она пояснила, что в тот день четырехлетний воспитанник принес в сад предмет, похожий на пистолет. Выехавшие на место сотрудники полиции, действительно, изъяли пневматический пистолет… Полицейские проводят по данному факту проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Как уточняет ГУМВД, оружие направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России. С родителями мальчика проведена профилактическая беседа.

По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии процессуального решения, отмечает полиция.