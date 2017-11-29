В Москве суд обязал штаб Навального вернуть пожертвование в 50 тысяч рублей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Савеловский суд Москвы обязал штаб Алексея Навального вернуть москвичу Михаилу Костенко 50 тысяч рублей, которые он пожертвовал на его президентскую кампанию, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

"Суд удовлетворил исковое заявление", — сказала пресс-секретарь. Иск заявлен к главе штаба Леониду Волкову, сам Навальный является третьим лицом и не пришел на заседание.

В иске Костенко писал, что пожертвовал на кампанию 50 тысяч рублей, но затем узнал, что Навальный не может претендовать на пост президента России из-за судимостей. Тогда он обратился в суд с просьбой взыскать эту сумму как необоснованное обогащение.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости, отмечали в ЦИКе. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".