В Финском заливе перевернулся катер с людьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Лоцманский катер с тремя людьми на борту опрокинулся в Финском заливе, один человек был спасен, поиски двоих продолжаются, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Ленинградской области.
"Один пострадавший был спасен и доставлен на берег, поиски двоих продолжаются", — говорится в сообщении.
В ГУМЧС России по Ленинградской области приступил к работе оперативный штаб. На месте происшествия работают три судна морского спасательно-координационного центра, всего привлечено 93 человека, 22 единицы техники, от МЧС 34 человека, 7 единиц техники.