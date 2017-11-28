В Финском заливе перевернулся катер с людьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Лоцманский катер с тремя людьми на борту опрокинулся в Финском заливе, один человек был спасен, поиски двоих продолжаются, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Ленинградской области.

Информация о том, что в результате происшествия на акватории Финского залива недалеко от города Высоцка Выборгского района произошло опрокидывание лоцманского катера, на борту которого находилось три человека, поступила во вторник в 3.45 мск. К месту происшествия были направлены оперативные группы спасателей, бригады скорой медицинской помощи, полиция, представители местной администрации.

"Один пострадавший был спасен и доставлен на берег, поиски двоих продолжаются", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС России по Ленинградской области приступил к работе оперативный штаб. На месте происшествия работают три судна морского спасательно-координационного центра, всего привлечено 93 человека, 22 единицы техники, от МЧС 34 человека, 7 единиц техники.