Песков сообщил о 60 ложных звонках о бомбах на пути кортежа Путина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Получено более 60 ложных звонков с сообщениями о 50 взрывных устройствах, заложенных по пути следования кортежа президента России в Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В пятницу президент России Владимир Путин посетил Петербург и принял участие в Культурном форуме, встретился с деятелями культуры.

"Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге", — сказал Песков.

Служба безопасности делала все, что возможно в этой ситуации, подчеркнул он. Вместе с тем обращалось внимание на то, чтобы эта работа не создавала излишнего дискомфорта, добавил пресс-секретарь, отметив, что звонки не повлияли на график главы государства.

Песков также сообщил, что сообщения о минировании приходили из-за границы. "Это по-прежнему пока не установлено. С другой стороны сомнений в том, что рано или поздно будет установлено, сомнений нет. Это телефонные хулиганы, телефонные террористы, как угодно их модно называть. Рано или поздно, конечно, их найдут", — пообещал пресс-секретарь.

Волна телефонного терроризма накрыла Россию 11 сентября и охватила 75 регионов. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.