Крушение L-410 в Хабаровском крае: шесть жертв и одна выжившая девочка

ХАБАРОВСК, 15 ноя – РИА Новости. Пассажирский самолет Let L-410 в среду днем упал при заходе на посадку в Хабаровском крае: погибли шесть человек, маленькой девочке удалось выжить. Правоохранители проверяют авиакомпанию, на место ЧП летят специалисты МАК.
Ребенок выжил
Самолет, следовавший по маршруту "Хабаровск — Нелькан", пропал с радаров в Хабаровском крае в районе населенного пункта Нелькан днем 15 ноября. На его борту находились семь человек – два члена экипажа и пять пассажиров. Принадлежащее ФГУП "Хабаровские авиалинии" судно упало упало около 13.00 местного времени (06.00 мск) при заходе на посадку. По данным правоохранителей, самолет разбился во время второго захода на посадку.
Ребенка – девочку 3,5 лет — извлекли из самолета и доставили в ЦРБ Нелькана в тяжелом состоянии. Медики оценивают ее состояние как стабильное. В среду ее планируют доставить в Хабаровск. По данным властей, у ребенка сломана нога, есть черепно-мозговая травма.
Также из-под обломков достали тела шестерых погибших. В списке — пилоты Чумаков И., Зуев А., местные жители Ольга Лапоникова, Анна Лапоникова, Светлана Похомова, Денис Амосов.
Изъятие документов и проверка МАК
При этом, как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного УГМС, в поселке Нелькан была хорошая погода: "Погода в поселке с точки авиации была хорошая. Снега не было, ветер 3-4 метра в секунду, тумана не было, видимость хорошая". Сейчас следователи изымают образцы топлива, которым был заправлен самолет, техническую и полетную документацию в ФГУП КГУП "Хабаровские авиалинии".
Дальневосточная транспортная прокуратура начала свою проверку после ЧП. Прокуроры проверят исполнение законодательства безопасности полетов: проанализируют документацию по обслуживанию судна, в том числе по заправке, аэропортовому обслуживанию, квалификацию пилотов.займется МАК, ожидается, что его представители прибудут в среду.
По обнаружению бортовых самописцев воздушного судна информации пока нет. В случае обнаружения "черных ящиков" их доставят в Москву, где пройдет процедура расшифровки.
Помощь от властей
Четверг в Хабаровском крае объявили днем траура. Завтра же Шпорт вылетит в Нелькан. Также губернатор распорядился оказать семьям погибших материальную помощь. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.
Сейчас поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены, продолжаются следственные действия.
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