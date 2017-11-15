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Происшествия

Крушение L-410 в Хабаровском крае: шесть жертв и одна выжившая девочка

Сюжет:
Крушение самолета в Хабаровском крае (39)
11:0215.11.2017
(обновлено: 12:26 15.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСамолет L-410. Архивное фотоСамолет L-410. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ХАБАРОВСК, 15 ноя – РИА Новости. Пассажирский самолет Let L-410 в среду днем упал при заходе на посадку в Хабаровском крае: погибли шесть человек, маленькой девочке удалось выжить. Правоохранители проверяют авиакомпанию, на место ЧП летят специалисты МАК.

Ребенок выжил

Самолет, следовавший по маршруту "Хабаровск — Нелькан", пропал с радаров в Хабаровском крае в районе населенного пункта Нелькан днем 15 ноября. На его борту находились семь человек – два члена экипажа и пять пассажиров. Принадлежащее ФГУП "Хабаровские авиалинии" судно упало упало около 13.00 местного времени (06.00 мск) при заходе на посадку. По данным правоохранителей, самолет разбился во время второго захода на посадку.

Крушение самолета L-410 в Хабаровском крае. 15 ноября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Опубликован список погибших в авиакатастрофе под Хабаровском
Как рассказали местные жители, сперва самолет летел прямо, а при заходе на посадку стал заваливаться на бок. К месту падения отправились спасатели и скорая помощь, а также местные власти. Выяснилось, что самолет полностью разрушен.

Ребенка – девочку 3,5 лет — извлекли из самолета и доставили в ЦРБ Нелькана в тяжелом состоянии. Медики оценивают ее состояние как стабильное. В среду ее планируют доставить в Хабаровск. По данным властей, у ребенка сломана нога, есть черепно-мозговая травма.

Также из-под обломков достали тела шестерых погибших. В списке — пилоты Чумаков И., Зуев А., местные жители Ольга Лапоникова, Анна Лапоникова, Светлана Похомова, Денис Амосов.

Изъятие документов и проверка МАК

Крушение самолета L-410 в Хабаровском крае. 15 ноября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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В СК назвали три версии крушения самолета в Хабаровском крае
УМВД России по Хабаровскому краю начало проверку. ДВСУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сейчас следователи отрабатывают три возможные версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, возможная ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности.

При этом, как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного УГМС, в поселке Нелькан была хорошая погода: "Погода в поселке с точки авиации была хорошая. Снега не было, ветер 3-4 метра в секунду, тумана не было, видимость хорошая". Сейчас следователи изымают образцы топлива, которым был заправлен самолет, техническую и полетную документацию в ФГУП КГУП "Хабаровские авиалинии".

Дальневосточная транспортная прокуратура начала свою проверку после ЧП. Прокуроры проверят исполнение законодательства безопасности полетов: проанализируют документацию по обслуживанию судна, в том числе по заправке, аэропортовому обслуживанию, квалификацию пилотов.

Самолет L-410. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Стефанский
Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы в Хабаровском крае
По поручению министра транспорта РФ Максима Соколова создана специальная комиссия территориального управления Ространснадзора по ДФО, которая проведет проверку перевозчика на соответствие требований безопасности полетов. На место крушения уже выехали представили Ространснадзора и Росавиации. Расследованием причин катастрофы займется МАК, ожидается, что его представители прибудут в среду.

По обнаружению бортовых самописцев воздушного судна информации пока нет. В случае обнаружения "черных ящиков" их доставят в Москву, где пройдет процедура расшифровки.

Помощь от властей

Самолет L-410
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самолет L-410: летно-технические характеристики
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт взял под личный контроль расследование авиапроисшествия в Нелькане и поручил провести внутреннюю проверку в компании "Хабаровские авиалинии. В ближайшее время Шпорт проведет оперативное совещание с министерствами и ведомствами. По телефону 8 (4212) 39-61-22 организована "горячая линия" для родственников пострадавших и погибших

Четверг в Хабаровском крае объявили днем траура. Завтра же Шпорт вылетит в Нелькан. Также губернатор распорядился оказать семьям погибших материальную помощь. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Сейчас поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены, продолжаются следственные действия.

Подробнее о крупных катастрофах российских самолетов в 2011-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

Крушение самолёта в Хабаровском крае
© РИА Новости, Инфографика
Крушение самолёта в Хабаровском крае
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