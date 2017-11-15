Следователи изъяли образцы топлива в "Хабаровских авиалиниях"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следователи изымают образцы топлива и техническую и полетную документацию в "Хабаровских авиалиниях" после крушения самолета этой компании, сообщила пресс-служба СК России.

По данным следственных органов, 15 ноября 2017 года около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение.

"В настоящее время производится изъятие образцов топлива, которым был заправлен самолет L-410, технической и полетной документации в ФГУП КГУП "Хабаровские авиалинии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, двое членов экипажа и четыре пассажира погибли, трехлетний ребенок получил телесные повреждения. "Точное количество пострадавших уточняется", — добавляется в сообщении.