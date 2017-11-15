Специалисты МАК прибудут в Хабаровский край на место крушения самолета

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в среду прибудут в Хабаровский край на место крушения самолета L-410 "Хабаровских авиалиний", сообщил РИА Новости представитель комитета.
"Сегодня специалисты будут там", — сказали в МАК.
По обнаружению бортовых самописцев воздушного судна информации пока нет, добавил собеседник агентства. Он отметил, что "черные ящики" в случае их обнаружения будут доставлены в Москву, где пройдет процедура расшифровки.
Ранее Минтранс сообщил, что Ространснадзор проверит "Хабаровские авиалинии", а расследованием причин катастрофы займется МАК.