Специалисты МАК прибудут в Хабаровский край на место крушения самолета

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в среду прибудут в Хабаровский край на место крушения самолета L-410 "Хабаровских авиалиний", сообщил РИА Новости представитель комитета.

По данным следственных органов, 15 ноября 2017 года около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. По данным ведомства, двое членов экипажа и четыре пассажира погибли, трехлетний ребенок получил телесные повреждения.

"Сегодня специалисты будут там", — сказали в МАК.

По обнаружению бортовых самописцев воздушного судна информации пока нет, добавил собеседник агентства. Он отметил, что "черные ящики" в случае их обнаружения будут доставлены в Москву, где пройдет процедура расшифровки.

Ранее Минтранс сообщил, что Ространснадзор проверит "Хабаровские авиалинии", а расследованием причин катастрофы займется МАК.