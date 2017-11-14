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Происшествия

В Петербурге омбудсмен попросил разобраться в инциденте с инвалидом в кафе

14:4514.11.2017
(обновлено: 14:47 14.11.2017)
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© Fotolia / Magdal3naИнвалидная коляска. Архивное фотоИнвалидная коляска. Архивное фото
© Fotolia / Magdal3na

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова направила обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор по поводу резонансного случая в торгово-развлекательном центре, где группу подростков, среди которых был инвалид-колясочник Артем Баданин, попросили покинуть кафе при кинотеатре, сообщает аппарат омбудсмена.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Направлены обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы детского омбудсмена, заявления от матери пострадавшего мальчика в аппарат уполномоченного пока не поступало. Однако, обладая полномочиями реагировать на сообщения СМИ о нарушении прав несовершеннолетних, детский омбудсмен связалась с Ларисой Баданиной по телефону.

"Мама Артема рассказала, что в результате общения с представителем компании "Мираж-синема" достигнуть понимания ей не удалось. Как объяснил ей менеджер, ребят попросили удалиться исключительно потому, что они отказывались делать заказ в кафе. Сам Артем уверяет, что неоднократно пытался позвать официанта, однако вместо него к подросткам подошла администратор и отказала в обслуживании, сославшись на фэйс-контроль и тот факт, что молодые люди ей просто не понравились", — говорится в сообщении.

Сотрудники аппарата детского омбудсмена поговорили с руководством киноцентра и выслушали альтернативную точку зрения на произошедший конфликт. По их версии, ребята не хотели ничего заказывать, объяснив свое присутствие необходимостью "зарядить телефон". Билетов на киносеансы у подростков не было, к тому же в это время уже шли фильмы только с маркировкой "16+". Также администрация киноцентра заявила, что ребята "вели себя шумно и разбрасывали салфетки". Кроме того, по словам представителей кафе, эта компания школьников часто бывала там без Артема и неоднократно вызывала нарекания сотрудников. Персонально к подростку никаких претензий не было.

Суд. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
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"Уместно будет вспомнить недавний инцидент в парке аттракционов, когда "особенного" ребенка попросили уйти. Тогда ведомства не пришли к единому мнению. Роспотребнадзор нарушений не обнаружил, а прокуратура усмотрела факт предоставления услуги не в полном объеме", — говорится в сообщении.

По мнению Агапитовой, "оставлять такие вопросы без реакции нельзя". "Нужно разобраться спокойно и детально, что послужило причиной отказа в обслуживании и были ли на то основания? Конечно, утверждать, что ребят попросили уйти из-за того, что среди них был "особенный" ребенок пока рано. Но в любом случае, от сотрудников общественных заведений требуется особенная деликатность в общении с такими подростками, чтобы не нанести психологическую травму. Например, в этой ситуации такое отношение ребенок принял на счет особенностей своего здоровья. Если причина конфликта была в поведении ребят, надо было четко и внятно ее объяснить, а не прикрываться туманными формулировками типа "вы нам не нравитесь" или "не прошли фэйс-контроль", — заявила детский омбудсмен.

Ньютон
© Фото : Яна Юрьева
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Ранее в ряде СМИ появилась информация, что сотрудница кинотеатра в петербургском торгово-развлекательном комплексе "Атлантик City" выгнала из кафе и не пустила в зал 15-летнего инвалида-колясочника и его друга. Мать подростка с инвалидностью заявила, что ее сын с товарищем пришли в кино, встретили в кафе кинотеатра знакомых ребят и подсели к ним поговорить. По словам женщины, подросток хотел заказать пиццу и открыл меню, но администратор попросила ребят покинуть заведение и юношу не пропустили в зрительный зал.

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