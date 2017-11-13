Житель Петербурга получил год условно за разжигание ненависти к украинцам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга в понедельник приговорил к одному году условно мужчину, который опубликовал в одном из сообществ соцсети "ВКонтакте" запись, разжигающую ненависть и вражду к украинцам и унижающую достоинство представителей народов Средней Азии, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год", — говорится в сообщении

Суд посчитал доказанным, что мужчина 11 августа 2014 года, находясь в доме по улице Гатчинской в Петербурге, "рассчитывая на последующее ознакомление с текстовым материалом неограниченного числа пользователей, в одной из групп социальной сети "ВКонтакте" разместил текст с целью возбуждения ненависти и вражды по признакам национальности – к украинцам, а также унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности – в отношении украинцев и представителей народов Средней Азии", отмечается в сообщении.

Мужчине было предъявлено обвинение в разжигании ненависти и вражды. Фигурант вину не признал.