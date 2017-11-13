В Ленинградской области ищут убийцу трех человек, чьи тела нашли в колодце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Рабочего ищут правоохранители в связи с убийством трех человек во Всеволожском районе Ленинградской области, чьи тела нашли в колодце, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.

"В ночь на 13 ноября в колодце на участке частного дома в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области обнаружены тела 53-летнего мужчины, 54 и 81-летних женщин с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, убийство совершил 26-летний мужчина, нанятый погибшими для помощи в ремонте по дому. После совершения преступления подозреваемый скрылся", — говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".

На месте преступления работает следственная группа, назначены необходимые судебные экспертизы, а также организованы мероприятия по задержанию подозреваемого, отмечают в следственном управлении.