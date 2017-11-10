Трагедия в Ижевске: жертвами частичного обрушения дома стали шесть человек

МОСКВА/ИЖЕВСК, 10 ноя – РИА Новости. Шесть человек погибли при частичном обрушении жилого дома в Ижевске, среди них, по данным источника в экстренных службах региона, двое детей; глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в город, чтобы лично координировать работу спасателей по ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи пострадавшим.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа.

В больнице осталась одна девочка

Жильцов обрушившегося дома расселили из школ, где для них были организованы пункты временного размещения, по родственникам, в гостиницы и близлежащие к городу санатории. Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина в пятницу утром сообщила, что в больнице на данный момент остается один человек в состоянии легкой тяжести.

"Из доставленных в медорганизации было еще трое, это были подростки, двое из них сразу почти после обработки отпущены, одна девочка остается в медорганизации, но степень повреждений легкая. Других доставок в медорганизации не было", – заявила журналистам Демина.

По ее словам, на месте обрушившегося дома продолжают работать бригады медработников и психотерапевты. "Здесь на месте работают бригады скорой помощи, в том числе реанимобили, и, конечно, бригады психологов и психотерапевтов. В пунктах временного размещения тоже работают бригады медицинских работников, всегда стоит реанимобиль "скорая помощь" и, конечно, медицинские работники, которые круглосуточно могут оказать медицинскую помощь", – сказала Демина.

"С точки зрения здравоохранения ситуация под контролем, мы справляемся", – добавила она.

В пятницу началась процедура опознания тел погибших. "Родственники погибших прибыли в бюро судебно-медицинских экспертиз, началась процедура опознания. Родственникам оказывают помощь психологи, дежурят бригады скорой помощи", – сообщили РИА Новости в минздраве Удмуртии.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly МЧС России, YouTube/Пупырыч Момент взрыва и последствия обрушения жилого дома в Ижевске

Сообщения о "минировании"

После волны анонимных звонков о "минировании" зданий в Ижевске, власти Удмуртии не раскрывают адреса пунктов временного размещения, где находятся эвакуированные жильцы частично обрушившегося дома, чтобы обезопасить людей от хулиганов, сообщил РИА Новости представитель правительства республики.

"Все эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения, это дома отдыха и санатории. Они в удобных комфортных условиях, у них есть горячее питание. Но мы не сообщаем адреса ПВР из-за ночных хулиганств с "минированием", – сказал представитель правительства.

Как сообщил глава МВД Удмуртии Александр Первухин, после звонков о "минировании" пунктов временного размещения было возбуждено уголовное дело.

"Верхом цинизма являются звонки о ложном минировании тех помещений, куда эвакуированы были жители данного дома. Мы провели необходимые мероприятия, следственные действия. Сейчас возбуждено уголовное дело. Мы сделаем все, чтобы найти злоумышленников. Но призываю всех граждан не поддаваться панике", — сказал Первухин журналистам.

Подробностей, касающихся расследования уголовного дела, глава МВД Удмуртии уточнять не стал.

Документы восстановят, мародеров не пустят

По информации главы МВД по Удмуртской республике, за восстановлением утраченных документов после частичного обрушения жилого дома в Ижевске обратилось четыре человека. "(За документами) пока еще обратилось только четыре человека. Незамедлительно мы начали выдачу со вчерашнего вечера. Сегодня продолжаем. Выдача временных удостоверений проходит в течение нескольких минут", – сказал Первухин.

"Все жильцы ведут себя очень корректно, мы в сопровождении сотрудников полиции и МЧС пропускаем в подъезды по одному человеку от членов семьи не более чем на 2-3 минуты, чтобы забрать документы, деньги, лекарства. Охрана организована в полном объеме – в каждом подъезде по сотруднику полиции находится. Я уверен, что мародерства точно не будет", – добавил он.

Всего из-под завалов извлекли девять человек, трое из них выжили, сообщил журналистам руководитель ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин. "Каждые 30 минут спасатели объявляют минуту тишины, чтобы понять, есть ли кто-нибудь под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются", – сказал он.

© Фото : пресс-служба главы Удмуртии Глава МЧС РФ Владимир Пучков и глава Удмуртии Александр Бречалов в пункте временного размещения в Ижевске. 10 ноября 2017 © Фото : пресс-служба главы Удмуртии Глава МЧС РФ Владимир Пучков и глава Удмуртии Александр Бречалов в пункте временного размещения в Ижевске. 10 ноября 2017

"Струна" решит судьбу дома

МЧС России направило два мобильных диагностических комплекса "Струна" для обследования частично обрушившегося дома в Ижевске, сообщили в ведомстве.

"Для проведения детальной оценки пригодности дома к дальнейшей эксплуатации из Нижнего Новгорода и Москвы направлены специалисты с мобильным диагностическим комплексом "Струна", – сказал собеседник агентства.

Из Нижнего Новгорода "Струну" доставляют автотранспортом, из Москвы – спецрейсом МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков около 08.00 мск прибыл в Ижевск для координации всех работ в зоне чрезвычайной ситуации. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил субботу и воскресенье рабочими днями для всех служб, задействованных в оказании помощи жильцам обрушившегося в Ижевске дома, сообщила журналистам пресс-секретарь главы Екатерина Волкова.

По данным Волковой, Бречалов и глава МЧС России Владимир Пучков прибыли в пункт временного размещения жителей, где находятся также все социальные службы, медики, психологи. Бречалов и Пучков пообщались с размещенными в ПВР людьми.

В настоящее время спасатели разбирают завалы на уровне первого этажа и подвала. По словам Пучкова, работы идут в сложных условиях с риском для жизни из-за нависающих плит. Глава МЧС подчеркнул, что работы на месте ЧП будут вестись столько, сколько нужно. "Уже в ближайшее время будет предварительное заключение о состоянии дома. Оно будет доведено до всех его жителей", – рассказал министр.