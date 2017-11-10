Полиция охраняет подъезды обрушившегося дома в Ижевске от мародеров

ИЖЕВСК, 10 ноя — РИА Новости. Охрана частично обрушившегося дома в Ижевске организована в полном объеме, случаев мародерства не будет, сообщил журналистам министр внутренних дел по Удмуртской Республике Александр Первухин.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек, среди которых, по данным источника в экстренных службах региона, двое детей.

"Все жильцы ведут себя очень корректно, мы в сопровождении сотрудников полиции и МЧС пропускаем в подъезды по одному человеку от членов семьи не более чем на 2-3 минуты, чтобы забрать документы, деньги, лекарства. Охрана организована в полном объеме — в каждом подъезде по сотруднику полиции находится. Я уверен, что мародерства точно не будет", — сказал Первухин.

Он уточнил, что в настоящее время 130 сотрудников полиции находятся на охране места происшествия. Более 20 экипажей осуществляют пропуск специальной техники и сопровождение колонн. "Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время центральные улицы города, в данном случае 10 Октября, освободить от городка МЧС", — резюмировал он.