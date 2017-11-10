Число жертв обрушения дома в Ижевске достигло шести человек

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Число жертв обрушения подъезда жилого дома в Ижевске выросло до шести человек, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

Ранее говорилось о пяти погибших. По данным Минздрава Удмуртии, одна девочка, пострадавшая при обрушении девятиэтажки, остается в больнице, ее состояние оценивается как легкой тяжести.

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ижевск для координации работ по ликвидации последствий ЧП, сообщили в ведомстве. Как ожидается, сразу после прилета он отправится на место обрушения девятиэтажки.

Под контролем Минздрава

Минздрав России взял под контроль организацию медпомощи пострадавшим в результате обрушения части дома в Ижевске, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Вопросы организации медицинской помощи пострадавшим в результате обрушения девятиэтажного дома в Ижевске находится под контролем министерства здравоохранения РФ. В настоящее время вся необходимая медицинская помощь оказывается учреждениями здравоохранения Ижевска, имеется необходимый запас крови и лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.

Глава ведомства Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных учреждений оказывать всю необходимую помощь региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших, добавили в пресс-службе.

Первые минуты после обрушения

Часть жилого дома в Ижевске обрушилась вечером в четверг, были полностью разрушены восемь квартир. В качестве предварительной причины случившегося рассматривается версия взрыва бытового газа.

По словам очевидца, перед обрушением раздался громкий хлопок. "Когда обернулась посмотреть, увидела ужасное задымление. Когда немного дым рассеялся, увидела, что обрушился полностью угол дома. Рядом были мужчины, кто-то начал тут же звонить в МЧС, вызывать, не растерялись. Также люди выбегали из магазина, проверяли что к чему. Кто-то машины свои проверял. Все люди не знали, за что взяться, у всех был ступор, у всех был шок", — рассказала в эфире телеканала "Россия 24" свидетель случившегося Анна Холмогорова.

Другой очевидец Ольга Филиппова сообщила, что спасатели быстро прибыли на место ЧП.

"Буквально прошло минут пять, как приехали уже пожарные машины, машина скорой помощи. МЧС оцепили полностью все дороги и приступили к работе. В принципе, быстро среагировали, что удивило всех", — сказала она. После обрушения, по словам Филипповой, многие не поняли, что произошло.