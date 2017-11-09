В Ленинградской области задержали мужчину, который пять лет насиловал дочь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, подозреваемого в том, что он почти 5 лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь; мужчина задержан после обращения в правоохранительные органы учительницы девочки, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

"В правоохранительные органы обратилась учительница одной из школ в Ломоносовском районе Ленинградской области о совершении в отношении ее ученицы изнасилования… Установлено, что мужчина с 2012 года по настоящий момент совершал изнасилование своей несовершеннолетней дочери. Девочка о случившемся неоднократно сообщала своим родственникам, которые не приняли никаких мер к прекращению преступной деятельности. Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

Как уточняет СУСК, в рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия.

"Бездействию родственников потерпевшей будет дана принципиальная правовая оценка", — информирует региональное следственное управление.