В Ленобласти число пострадавших в ДТП с микроавтобусом возросло до 18

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Ленинградской области, сообщает в понедельник региональная пресс-служба ГИБДД.

Ранее представитель регионального УГИБДД сообщил РИА Новости, что в воскресенье около 22.10 мск на 90-м километре автодороги "Нарва" мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом Mercedes, совершил столкновение с автомобилем Ford, после чего обе машины оказались в кювете. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в ДТП пострадали 17 человек , в том числе три ребенка, десять из них госпитализированы.

"При столкновении попутно двигавшихся в направлении города Кингисепп автобуса Mercedes 5335 и автомобиля Ford Mondeo пострадало 18 человек, из них четверо несовершеннолетних", — говорится в сообщении ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, водитель микроавтобуса и семь пассажиров, в том числе три ребенка четырех, шести и четырнадцати лет, в состоянии средней и легкой степени тяжести госпитализированы в больницу. Еще восемь человек, также пассажиров автобуса, по информации полиции, самостоятельно обратились в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, проводится проверка, добавили в ГУМВД.