В Ленобласти число пострадавших в ДТП с микроавтобусом возросло до 18

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Ленинградской области, сообщает в понедельник региональная пресс-служба ГИБДД.
"При столкновении попутно двигавшихся в направлении города Кингисепп автобуса Mercedes 5335 и автомобиля Ford Mondeo пострадало 18 человек, из них четверо несовершеннолетних", — говорится в сообщении ГИБДД.
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, водитель микроавтобуса и семь пассажиров, в том числе три ребенка четырех, шести и четырнадцати лет, в состоянии средней и легкой степени тяжести госпитализированы в больницу. Еще восемь человек, также пассажиров автобуса, по информации полиции, самостоятельно обратились в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, проводится проверка, добавили в ГУМВД.