СК завел дело после смерти семимесячного ребенка в больнице в Ленобласти

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти в мае этого года 7-месячного мальчика в больнице города Всеволожска Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 7-месячного мальчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи произвели выемку медицинской документации, назначили комиссионную медицинскую судебную экспертизу.