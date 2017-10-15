Один из задержанных членов ИГ* рассказал, где планировал приобрести оружие

Один из задержанных членов ячейки ИГ*, готовивших теракты в Дагестане, заявил на допросе, что планировал приобрести оружие в Средней Азии – видео НАК

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* Запрещенная в России террористическая организация