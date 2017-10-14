Защита совладельца "Юлмарта" Костыгина обжаловала его домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Защита совладельца онлайн-ритейлера "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, обвиняемого в афере с кредитом Сбербанка на 1 миллиард рублей, обжаловала его домашний арест, сообщил РИА Новости один из адвокатов Костыгина.

"Защита Дмитрия Костыгина обжаловала решение о домашнем аресте и просит суд заменить меру пресечения на залог 50 миллионов рублей. 13 октября была подана апелляционная жалоба", — сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, "судом изучены не все материалы, довод о том, что Костыгин может скрыться от органов предварительного следствия или суда, ничем не подтвержден, несостоятелен".

Смольнинский районный суд Петербурга 11 октября поместил под домашний арест до 9 декабря совладельца онлайн-ритейлера "Юлмарт" Дмитрия Костыгина.

Ранее сообщалось, что Костыгин является акционером иностранной фирмы, которая в свою очередь является учредителем НАО "Юлмарт". По данным СК РФ, в апреле прошлого года Костыгин получил кредит в Сбербанке, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании. Полученным миллиардом рублей обвиняемый, как отмечало следствие, "распорядился по своему усмотрению". Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество в сфере кредитования". Сам Костыгин вину не признаёт.

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основными акционерами компании являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич.