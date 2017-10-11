Совладельца "Юлмарта" Костыгина задержали по делу о мошенничестве

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Совладелец крупного онлайн-ритейлера "Юлмарт" Дмитрий Костыгин задержан по уголовному делу о мошенничестве с кредитом Сбербанка, вину он не признает, сообщил РИА Новости юрист бизнесмена.

"В настоящий момент Дмитрий Костыгин задержан, вину он не признает. Более того, мы считаем, что отсутствует событие преступления", — сказал собеседник агентства. По его словам, мера пресечения еще не выбрана. Юрист напомнил, что по закону подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности нельзя помещать под стражу.

Сам Костыгин рассказал РИА Новости через своего представителя, что ему "неприятны сегодняшние события", но своей вины он не видит, поэтому "особо не волнуется". "Во время кризиса или шторма главное — не паниковать", — отметил бизнесмен.

Как сообщали во вторник РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, банк обращался в правоохранительные органы из-за предполагаемого хищения кредитов "лицами из числа руководства и бенефициаров "Юлмарта". По данным СМИ, в Петербурге у бизнесменов, связанных с компанией, уже прошли обыски.

У "Юлмарта" не первый месяц проблемы с кредиторами. Сбербанк обращался с иском к "Юлмарту" почти на миллиард рублей, заседание по этому поводу петербургский арбитраж пока не провел. Кроме того, "дочке" банка – компании "Сбербанк Факторинг" – удалось отсудить у "Юлмарта" около 782 миллионов рублей. Помимо этого, 23 октября петербургский арбитраж вернется к рассмотрению заявлений банка "Уралсиб", "Санкт-Петербург" и консультационной группы "Санация" о признании "Юлмарта" банкротом. В сентябре в дело о банкротстве "Юлмарта" вступил также банк ВТБ. В конце декабря прошлого года арбитраж уже ввел процедуру наблюдения в отношении "Юлмарт РСК", операционной компании "Юлмарта", а в ноябре-декабре пройдут слушания по делам о признании банкротами "Юлмарт Девелопмент" и "Юлмарт продуктово-закупочная компания".

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основными акционерами компании являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич. Как сообщал в ноябре Костыгин, мажоритарные акционеры "Юлмарта" готовы выкупить доли миноритарных акционеров в материнской компании ритейлера Ulmart Holding по справедливой рыночной цене.