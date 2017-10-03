В Кремле прокомментировали арест Навального

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием и арестом на 20 суток Алексея Навального, напомнил, что призывы к несанкционированным акциям преследуются по закону.

Симоновский суд Москвы в понедельник арестовал на 20 суток Навального за призыв участвовать в несогласованном митинге. Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ, Навального задержали в минувшую пятницу "за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии".

"Вы знаете, что призывы на несанкционированные мероприятия и митинги — публичные призывы — идут вразрез с действующим законодательством. И, безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с задержанием Навального.

По словам Навального, в момент задержания он собирался выезжать в Нижний Новгород на несогласованную акцию. На тот момент проведение акций его сторонников было согласовано в нескольких городах России, но оппозиционер решил ехать именно в Нижний Новгород на несогласованное мероприятие.