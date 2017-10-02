Навального арестовали на 20 суток за призывы к несогласованному митингу

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Симоновский суд Москвы в понедельник арестовал на 20 суток оппозиционера Алексея Навального за призыв участвовать в несогласованном митинге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд признал его виновным в правонарушении по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения митинга). В качестве максимального наказания статья предусматривает 300 тысяч рублей штрафа, 200 часов обязательных работ или 30 суток ареста.

Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ, Навального задержали в минувшую пятницу "за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии".

По словам оппозиционера, в момент задержания он собирался выезжать в Нижний Новгород на несогласованную акцию. На тот момент проведение акций его сторонников было согласовано в нескольких городах России, но оппозиционер решил ехать именно в Нижний Новгород на несогласованное мероприятие.

В тот же день, составив административный протокол, Навального выпустили из отдела полиции.