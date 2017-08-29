В Петербурге неизвестные напали на руководителя паломнического центра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Гендиректор организации "Паломнический центр имени св. Афанасия Афонского" и его помощник пострадали при нападении на них неизвестных с травматическими пистолетами на Невском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"28 августа трое неизвестных проникли в помещение организации "Паломнический центр имени св. Афанасия Афонского" на Невском проспекте, где выстрелили из травматических пистолетов в гендиректора центра и его помощника. Пострадавшие были госпитализированы в удовлетворительном состоянии", — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 (хулиганство), максимальная санкция — пять лет лишения свободы.