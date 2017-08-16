МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главарь банды, застрелившей лейтенанта Магомеда Нурбагандова, Азиз Джамалутдинов осужден на 17 лет колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет.

Остальные шесть членов банды оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы.

Джамалутдинов присоединился к незаконным формированиям в декабре 2015 года, а с мая следующего года создал свою банду, которая действовала в городе Избербаш и окрестных районах, рассказал РИА Новости помощник руководителя регионального управления СК Расул Темирбеков.

По словам представителя Верховного суда Дагестана, дело Джамалутдинова рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств, "поскольку Джамалутдинов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласился с обвинением и в полном объеме признал вину".

В Верховном суде также указали, что осужденный активно помогал следствию в раскрытии других преступлений.

Магомед Нурбагандов был убит 10 июля 2016 года возле села Сергокала, где отдыхал с друзьями. Один из боевиков, направив пистолет на Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это он ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова.

Впоследствии Владимир Путин посмертно присвоил лейтенанту звание Героя России.