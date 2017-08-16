В Самарской области рассказали о детях, снявших убийство котенка на видео

САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Девочки, заснявшие убийство котенка на видео в Самарской области, не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, семьи не являются неблагополучными, сообщили РИА Новости в комиссии по делам несовершеннолетних города Кинеля Самарской области.

Накануне в ряде СМИ появились публикации о том, что девочки-подростки из самарского города Кинель убили котенка, транслируя это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку.

"Девочки на учете у нас в комиссии не состояли, до этого инцидента никаких правонарушений с их стороны не было. Семьи не стоят на учете, как неблагополучные", — сообщил собеседник агентства.

Как отметили в комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты начнут проверку сразу после того, как соответствующие документы об инциденте придут им от правоохранительных органов. В комиссии отметили, что инцидент с издевательством над котенком детьми будет рассмотрен первым на ближайшем заседании.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту сообщений об издевательствах несовершеннолетних над животным в Самарской области и оценить работу должностных лиц, которые контролируют условия жизни и воспитания детей.