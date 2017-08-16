СК проверит данные об издевательствах над котенком в Самарской области

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после сообщений об издевательствах несовершеннолетних над животным в Самарской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Накануне в СМИ появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка и транслировали это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Самарской области провести процессуальную проверку по данному факту и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям подростков", — сказала Петренко.

Кроме этого, Бастрыкин также поручил оценить работу должностных лиц контролирующих органов, в обязанности которых входит проверять условия жизни и воспитания детей, а также проводить профилактические мероприятия с несовершеннолетними. Как отметила Петренко, возникает множество вопросов: почему дети были предоставлены сами себе и где в это время были родители.

Проверку после инцидента ведут и самарские полицейские, рассказали РИА Новости в областном ГУМВД.