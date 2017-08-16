МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после сообщений об издевательствах несовершеннолетних над животным в Самарской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Накануне в СМИ появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка и транслировали это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Самарской области провести процессуальную проверку по данному факту и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям подростков", — сказала Петренко.
Проверку после инцидента ведут и самарские полицейские, рассказали РИА Новости в областном ГУМВД.