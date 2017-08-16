Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева доставили в суд на автомобиле ФСИН для рассмотрения по существу дела о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.

"Я много читаю. Дела у меня хорошо", — сказал он журналистам, заходя в здание суда.

"Я читаю рассказы Чехова, сейчас читаю "Убийство", — пояснил экс-министр. Он добавил, что сам также "не бросал" писать.

Экс-министр после предварительных слушаний сообщил журналистам, что за время нахождения под домашним арестом похудел на 14 килограммов.

Алексей Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию, ему грозит до 15 лет заключения. Его обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов, которые, по версии следствия, предназначались ему за выдачу Минэкономразвития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев не признает вину.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>