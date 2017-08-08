Улюкаев сообщил, что под домашним арестом похудел на 14 кг

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил журналистам после заседания Замоскворецкого суда Москвы, что за время нахождения под домашним арестом похудел на 14 килограммов.

Во вторник суд продлил Улюкаеву домашний арест до 27 января 2018 года. Также суд назначил на 16 августа начало рассмотрения дела экс-министра по существу. Дело будет рассмотрено в открытом режиме.

"Я похудел на 14 килограммов, спасибо за это нашему правосудию", — отметил он, садясь в машину ФСИН, которая должна доставить его домой.

Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов. Экс-министр не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>