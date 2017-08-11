Суд обязал Навального за 10 дней удалить недостоверные фрагменты ролика

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Алексей Навальный должен в течение десяти дней удалить недостоверные и порочащие репутацию Алишера Усманова фрагменты видеоролика, который стал основанием для иска бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Усманова.

Мосгорсуд в пятницу изменил решение Люблинского суда, признав информацию об Усманове не соответствующей действительности и порочащей, но обязав его удалить не все видео, а лишь фрагменты. Адвокат оппозиционера Иван Жданов заявил, что Навальный не будет удалять или "резать" видеоролик и подаст апелляцию в вышестоящие судебные инстанции.

"Суд в очередной раз подтвердил, что все заявления Навального не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца", — заявили в пресс-службе Усманова.

Там добавили, что Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией "должны в течение десяти дней удалить фрагменты фильма и других публикаций, содержащих недостоверные сведения, порочащие истца, а также опровергнуть их".

Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена. Среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному российскому премьеру.

Суд первой инстанции обязал Навального опровергнуть распространенные им сведения о миллиардере и удалить с его сайта часть ролика с антикоррупционным расследованием. Навальный заявил, что не собирается удалять ролик и попытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции.