МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Следователи Дагестана начали доследственную проверку после сюжета в СМИ о драке школьниц в Махачкале, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Десятого августа в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о жестокой драке между школьницами из города Махачкала. По данному сообщению СМИ… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Согласно телесюжету, девушки, предположительно школьницы из Махачкалы, избивают друг друга. Одна из участниц драки оказывается на дороге, а ее оппонентка, выкрикивая оскорбления, наносит удары и дергает ее за волосы. Отмечается, что за дракой наблюдали порядка десяти человек, которые активно подбадривали участниц драки.

В рамках проверки будут установлены и опрошены все участники произошедшего.