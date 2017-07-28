ФСБ пресекла крупные теракты в Петербурге

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили крупные теракты в Санкт-Петербурге. Сотрудники спецслужб задержали семерых выходцев из Центральной Азии, которые, по версии следствия, готовили атаки на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей.видно, что спецоперация силовиков проходила в здании, похожем на автосервис. У задержанных изъяли сумку с большим баллоном.
"Что хотел сделать?" — спросил оперативник ФСБ у одного из мужчин.
"Чтобы поезд… аварию", — на ломаном русском языке ответил тот.
Личности задержанных в интересах следствия не называются. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
О борьбе с терроризмом в России
В четверг первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман рассказал, что за первое полугодие 2017 года в России предотвратили более десяти терактов.
"Зарегистрировано 13 террористических актов, из которых 12 были предотвращены на стадии подготовки и покушения", — заявил Буксман на заседании коллегии ведомства.
Единственная атака террористов, предотвратить которую не удалось, случилась 3 апреля в Санкт-Петербурге. Смертник взорвал себя в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Позднее еще одну бомбу нашли на станции "Площадь Восстания", ее удалось обезвредить.
Усиление мер безопасности на транспорте
Безопасность метрополитенов остается в числе наиболее актуальных вопросов. Во вторник в Ространснадзоре заявили, что готовят дополнения в нормативные акты.
"Когда мы осуществляли проверку (метрополитенов — ред.), мы ее проводили уже по новым требованиям. При этом уже в рамках новых требований, отрабатывая их на профилактических мероприятиях, мы видим некоторые недостатки, и наши предложения уже частично сформулированы для Минтранса для внесения изменений, в том числе по актам несанкционированных проникновений и так далее", — сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.
В документе говорилось, что "специально оснащенные, мобильные" патрули будут нести службу круглосуточно.
Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев также поручил в течение трех месяцев оценить уязвимость подземки.
Угроза сохраняется
В конце мая директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что главную угрозу представляют боевики террористической группировки "Исламское государство"*.
"Несмотря на нанесенный в последнее время ИГИЛ* существенный урон, эта структура успешно адаптируется к меняющейся ситуации и быстро восстанавливает свой ресурс", — заявил глава ФСБ во время заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.
Одной из основных задач спецслужб Бортников назвал борьбу с интернет-деятельностью экстремистских и террористических организаций.
В апреле Бортников также говорил, что ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками. Кроме того, исламисты, по данным ФСБ, активизировали переброску боевиков из Сирии в другие страны, формируя новую масштабную террористическую сеть.
Международная сеть ИГ*
Двадцать пятого мая в Москве были задержаны четверо мужчин, которых спецслужбы считают сторонниками "Исламского государства"*. Тогда в ФСБ рассказали, что подозреваемые готовили теракты на объектах столичного транспорта.
В группу входили россияне и граждане стран Центральной Азии.
Тогда в ФСБ рассказали, что действиями подозреваемых руководили с территории Сирии.
"Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство"*, — говорилось в сообщении спецслужбы.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.