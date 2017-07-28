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Происшествия

ФСБ пресекла крупные теракты в Петербурге

15:5228.07.2017
(обновлено: 16:05 28.07.2017)
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© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкСотрудники ФСБ задерживают уроженцев республик Центральной Азии, которые готовили теракт в Санкт-ПетербургеСотрудники ФСБ задерживают уроженцев республик Центральной Азии, которые готовили теракт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили крупные теракты в Санкт-Петербурге. Сотрудники спецслужб задержали семерых выходцев из Центральной Азии, которые, по версии следствия, готовили атаки на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей.

Задержание участников группу неонацистов, торговавших оружием. Кадр оперативной съемки
© ЦОС ФСБ России
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На кадрах оперативной видеосъемки видно, что спецоперация силовиков проходила в здании, похожем на автосервис. У задержанных изъяли сумку с большим баллоном.

"Что хотел сделать?" — спросил оперативник ФСБ у одного из мужчин.

"Чтобы поезд… аварию", — на ломаном русском языке ответил тот.

Личности задержанных в интересах следствия не называются. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

О борьбе с терроризмом в России

В четверг первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман рассказал, что за первое полугодие 2017 года в России предотвратили более десяти терактов.

"Зарегистрировано 13 террористических актов, из которых 12 были предотвращены на стадии подготовки и покушения", — заявил Буксман на заседании коллегии ведомства.

Единственная атака террористов, предотвратить которую не удалось, случилась 3 апреля в Санкт-Петербурге. Смертник взорвал себя в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Позднее еще одну бомбу нашли на станции "Площадь Восстания", ее удалось обезвредить.

Подозреваемый в соучастии организации теракта в Петербурге Акрам Азимов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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При взрыве в метро погибли 16 человек, включая самого террориста Акбаржона Джалилова. В рамках расследования теракта арестованы десять человек.

Усиление мер безопасности на транспорте

Безопасность метрополитенов остается в числе наиболее актуальных вопросов. Во вторник в Ространснадзоре заявили, что готовят дополнения в нормативные акты.

"Когда мы осуществляли проверку (метрополитенов — ред.), мы ее проводили уже по новым требованиям. При этом уже в рамках новых требований, отрабатывая их на профилактических мероприятиях, мы видим некоторые недостатки, и наши предложения уже частично сформулированы для Минтранса для внесения изменений, в том числе по актам несанкционированных проникновений и так далее", — сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сразу после теракта в петербургском метро правительство утвердило правила безопасности в метро. В частности, постановление предусматривало создание специальных групп быстрого реагирования для защиты объектов метрополитена от незаконного вмешательства.

В документе говорилось, что "специально оснащенные, мобильные" патрули будут нести службу круглосуточно.

Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев также поручил в течение трех месяцев оценить уязвимость подземки.

Угроза сохраняется

В конце мая директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что главную угрозу представляют боевики террористической группировки "Исламское государство"*.

"Несмотря на нанесенный в последнее время ИГИЛ* существенный урон, эта структура успешно адаптируется к меняющейся ситуации и быстро восстанавливает свой ресурс", — заявил глава ФСБ во время заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Одной из основных задач спецслужб Бортников назвал борьбу с интернет-деятельностью экстремистских и террористических организаций.

Задержание. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Для противодействия вовлечению населения в террористические организации, для пресечения системной деятельности и вербовки в интернете требуется на постоянной основе вести мониторинг и осуществлять блокировку источников пропаганды, проводить регулярных обмен информацией о методах вербовки", — сказал глава российской спецслужбы.

В апреле Бортников также говорил, что ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками. Кроме того, исламисты, по данным ФСБ, активизировали переброску боевиков из Сирии в другие страны, формируя новую масштабную террористическую сеть.

Международная сеть ИГ*

Двадцать пятого мая в Москве были задержаны четверо мужчин, которых спецслужбы считают сторонниками "Исламского государства"*. Тогда в ФСБ рассказали, что подозреваемые готовили теракты на объектах столичного транспорта.

В группу входили россияне и граждане стран Центральной Азии.

Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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При обысках силовики обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ. Кроме того, у задержанных нашли самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литературу и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

Тогда в ФСБ рассказали, что действиями подозреваемых руководили с территории Сирии.

"Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство"*, — говорилось в сообщении спецслужбы.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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