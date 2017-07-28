Задержанный в Петербурге сказал, что планировал устроить аварию на поезде

Сотрудники ФСБ задержали семерых подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Во время спецоперации один из задержанных, отвечая на вопрос о целях их деятельности, заявил, что планировал устроить аварию на поезде