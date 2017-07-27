Житель Ленинградской области пять лет держал на балконе тело собутыльника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после обнаружения на балконе одной из квартир в городе Сосновый Бор в Ленинградской области останков человека, тело которого, по предварительным данным, перенес туда собутыльник покойного в 2012 году, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.

"Проживающий в указанной квартире мужчина сообщил, что в 2012 году он, находясь в квартире, употреблял спиртное с малознакомым мужчиной. Гость почувствовал себя плохо и скончался. Хозяин квартиры, завернув тело умершего, перенес его на балкон, никому не сообщив о происшедшем", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, обнаруженным является пропавший без вести 71-летний местный житель, уточняет следственное управление.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия. Процессуальное решение будет принято после проведения доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела.