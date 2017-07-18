Источник сообщил об обысках в филиале банка "Югра" в Петербурге

Прохожий у офиса Банка Югра в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Прохожий у офиса Банка Югра в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы провели обыски в филиале банка "Югра" в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В филиале банка "Югра" на Суворовском проспекте прошли оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году.

Как сообщают местные СМИ, менеджеры филиала "Югры" предоставляли юрлицам проводку через счета денежных средств под видом сделок, которые на самом деле имели статус мнимых, после чего средства обналичивались.