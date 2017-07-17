ФСИН просит суд продлить испытательный срок Навальному еще на год

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России просит суд продлить Алексею Навальному испытательный срок на один год, сообщили РИА новости в пресс-службе ведомства.

В ведомстве напомнили, что 12 июня Навальный совершил правонарушение, за которое постановлением Симоновского районного суда Москвы ему был назначен административный арест на 25 суток. В связи с этим уголовно-исполнительная инспекция ФСИН вынесла Навальному предупреждение о возможности отмены условного осуждения.

"В целях предупреждения совершения со стороны Навального А. А. повторных правонарушений уголовно-исполнительной инспекцией Москвы в суд направлено представление о продлении Навальному А. А. испытательного срока на один год", — говорится в сообщении ведомства.

Навальный, уже будучи осужденным, неоднократно привлекался к административной ответственности по КоАП РФ, в частности, за призывы к несанкционированной акции и неповиновение полицейским. Последний административный арест Навальный отбывал за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. Нормы Уголовно-исполнительного кодекса предписывают ФСИН принимать меры, если осужденные в течение испытательного срока совершают правонарушения, вплоть до представления о замене условного наказания реальным.