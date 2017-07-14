Петербургского продюсера задержали при обналичивании 179 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в незаконном обналичивании почти 179 миллионов рублей, в их числе продюсер, организатор гастролей известных театров, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

По данным СМИ, речь идет о Владимире Смолкине, сыне известного актера Бориса Смолкина. Официально эта информация пока не подтверждается.

"В Петербурге задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Незаконный доход подозреваемых составил более 11,5 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, фигуранты с 2013 по 2016 год через подконтрольные фирмы обналичили для бизнесменов почти 179 миллионов рублей.