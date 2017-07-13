Названа возможная причина пожара в Колпино, где погибли семь человек

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Причиной пожара в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где погибли семь человек, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрооборудовании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Пожар произошел в ангаре, где производилась тротуарная плитка. По словам источника, общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.
"Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки", — сказал собеседник агентства.
По его словам, точная причина пожара и гибели людей будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.
В Колпино горел ангар https://t.co/eZ1pXrDCOb pic.twitter.com/f2JnK2pLkS— Невские Новости (@nevnov_ru) 13 июля 2017 г.