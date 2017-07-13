МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Семь человек погибли, по предварительным данным, в результате пожара в ангаре в Колпино Ленинградской области, где производилась тротуарная плитка, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По предварительным данным источника, все семь погибших были гражданами Узбекистана.
По его словам, общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются.
В Колпино горел ангар https://t.co/eZ1pXrDCOb pic.twitter.com/f2JnK2pLkS
— Невские Новости (@nevnov_ru) 13 июля 2017 г.
Колпино сегодня pic.twitter.com/zWEraoaYk6— Анатолий Хозяинов (@havkolpino) 6 июля 2017 г.