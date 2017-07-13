При пожаре на производстве плитки в Колпино погибли семь человек

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Семь человек погибли, по предварительным данным, в результате пожара в ангаре в Колпино Ленинградской области, где производилась тротуарная плитка, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При разборе конструкций сгоревшего ангара обнаружены тела семи погибших", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным источника, все семь погибших были гражданами Узбекистана.

По его словам, общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются.