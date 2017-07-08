На Сахалине нашли унесенных в море серфингистов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл — РИА Новости. Спасатели нашли живыми двух серфингистов, которых в субботу унесло в море у берегов Сахалина, сообщает пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

"Вечером 8 июля экипаж вертолёта Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского АСЦ МЧС России заметил два ярких пятна в море. Ими оказались надувные доски пропавших ранее серфингистов. Начальник поисково-спасательного подразделения Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова Дмитрий Кублицкий с помощью спускового устройства спустился на море и забрал людей на борт", — говорится в сообщении.

"Сначала я наверх отправил девушку — она замёрзла больше. После этого поднялся вместе с парнем. На обоих пропавших были гидрокостюмы. Вода была очень холодная, по ощущениям — градусов шесть. Так что гидрокостюмы, хотя и тонкие, сослужили им хорошую службу. От медицинской помощи они отказались. Из обстоятельств, которые осложняли задачу, могу отметить сильный отжимной ветер и высокую волну" — цитирует пресс-служба Кублицкого.

Поисково-спасательные работы завершены, спасенные вертолётом были доставлены в Южно-Сахалинск.