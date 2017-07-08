У берегов Сахалина ищут унесенных в море серфингистов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл — РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски унесенных в море у берегов Сахалина серфингистов, сообщает в субботу пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Днем 8 июля дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в районе мыса Великан (Корсаковский район) в море уносит мужчину и женщину", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, группа из четырёх человек в районе мыса Великан плавала на SUP-бордах. Когда поднялась волна, двое из группы сумели зацепиться за рыболовецкий невод, где их и обнаружили рыбаки, доставившие их затем на берег и передавшие информацию спасателям.

"Попытка рыбаков пойти за оставшимися двумя участниками заплыва, удаление которых на тот момент от берега было около двух километров, не увенчалась успехом — трёхметровые волны могли опрокинуть лодку в любой момент", — сообщили в МЧС.

Инспекторы ГИМС, проводившие в районе мыса Свободный профилактический рейд, также не сумели пробиться в район поисков из-за высоких волн — два раза моторный катер "Косатка" едва не опрокинулся.

В 18:25 (10:25 мск) на поиски вылетел вертолёт Ми-8. На борту вместе с экипажем два спасателя Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова. Вертолёт оснащён всем необходимым для проведения поисков и спасения на воде оборудованием и снаряжением.

В ведомстве добавили, что к поискам присоединилось судно "Экопасифик", находившееся в районе событий и сейчас оно движется в зону предполагаемого нахождения пропавших.