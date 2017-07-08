Под Новгородом нашли двоих потерявшихся в лесу детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Двое детей 12 и 14 лет, которые потерялись в лесном массиве в Шимском районе Новгородской области, найдены живыми и здоровыми, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Сообщение о том, что в лесном массиве в Шимском районе Новгородской области потерялись двое детей 12 и 14 лет поступило в правоохранительные органы в субботу, 8 июля.

"По предварительным данным, никаких преступлений в отношении детей не совершалось, вреда их здоровью никто не причинял. По словам детей, они ушли гулять и заблудились в лесу. После опроса дети будут переданы родителям", — говорится в сообщении.

Следственными органами была организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.