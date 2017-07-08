В лесу под Новгородом потерялись два брата-подростка

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Два брата 12 и 14 лет потерялись в лесном массиве в Шимском районе Новгородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Днем 7 июля 2017 года в деревне Минюша Шимского района Новгородской области двое братьев ушли из дома в сторону озера, расположенного неподалеку, и до настоящего момента домой не вернулись. По предварительной информации, дети могли заблудиться в лесном массиве. Вместе с тем рассматриваются и другие возможные версии случившегося", — говорится в сообщении.

Как сообщила РИА Новости представитель регионального следственного управления СК, детей ищут правоохранители, спасатели и волонтеры.