На посту в Дагестане после массовой драки усилили меры безопасности

ПЯТИГОРСК, 8 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Меры безопасности усилены на границе Кизилюртовского и Хасавюртовского районов после массовой драки несовершеннолетних, сообщил РИА Новости представитель МВД по Дагестану.

"В одном из сел Кизилюртовского района 25 июня произошел конфликт между молодыми людьми, несовершеннолетними, это закончилось дракой, были составлены шесть административных протоколов. После этого в конфликт попытались вмешаться представители старшего поколения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции приняли меры по недопущению нарушений общественного порядка.

"То, что вчера было, это во второй раз пытались собраться и выяснить отношения, а сотрудники приняли меры для того, чтобы не произошло нарушения общественного порядка. Они пытались заехать в Кизилюртовский район, на посту их остановили, определили цель поездки, и приняли решение остановить и развернуть около 50 автомобилей. Принимаются дополнительные меры безопасности на посту на границе Кизилюртовского и Хасавюртовского районов", — добавил собеседник агентства.

Как отметил представитель ведомства, информации о стрельбе не поступало.