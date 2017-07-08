Под Челябинском нашли тело мальчика, пропавшего почти месяц назад

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Обнаружено тело 10-летнего мальчика, пропавшего в городе Касли Челябинской области, правоохранители задержали предполагаемого убийцу, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что днем 14 июня 10-летний мальчик ушел из дома в городе Касли и не вернулся. По предварительным данным, ребенок поехал на велосипеде в школьную библиотеку за учебниками. Было возбуждено дело об убийстве. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить обстоятельства исчезновения ребенка.

"Утром 8 июля следователями СК России и оперативными службами ГУМВД России по Челябинской области было обнаружено тело ребенка… В результате кропотливой работы по раскрытию преступления было установлено лицо, причастное к его совершению. Им оказался 29-летний житель города Касли", — сказала Петренко.

Подозреваемый был задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Из показаний подозреваемого следует, что он 14 июня заманил ребенка к себе домой, где убил его, а позже закопал в малолюдном месте. Следователи не уточняют предполагаемый мотив подозреваемого. Расследование дела продолжается.