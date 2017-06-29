Челябинские власти обещают миллион рублей за сведения о пропавшем мальчике

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Власти Челябинской области выплатят вознаграждение в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет в поисках 10-летнего мальчика из города Касли, ребенок пропал еще 14 июня по дороге в библиотеку, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Ранее следователи возбудили уголовные дела об убийстве после исчезновения 10-летнего мальчика в Челябинской области и 11-летней девочки в Чувашии. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить обстоятельства исчезновения детей.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о выделении вознаграждения в один миллион рублей за предоставление информации, способствующей розыску 10-летнего ребенка из города Касли", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы региона, в выходные дни мобильный и Кыштымский спасотряды были задействованы на повторных поисках мальчика, была обследована водная акватория при помощи водолазного снаряжения.

Как сообщало ГУМВД России по региону, в мероприятиях по поиску мальчика были задействованы около 150 сотрудников полиции, МЧС и волонтеров из региона. На сегодняшний день площадь поисков составляет более 200 квадратных километров, ранее она составляла 50 квадратных километров. Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении ребенка либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.