В Челябинской области расширили площадь поиска пропавшего мальчика

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Полиция и спасатели продолжают активные поиски 10-летнего мальчика, пропавшего 14 июня в городе Касли Челябинской области, площадь поиска увеличена с 50 до 200 квадратных километров, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела об убийстве после исчезновения 10-летнего мальчика в Челябинской области и 11-летней девочки в Чувашии. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить обстоятельства исчезновения двух детей.

"Сотрудниками полиции Челябинской области продолжаются мероприятия по розыску 10-летнего мальчика, пропавшего в городе Касли 14 июня. В настоящее время в мероприятиях задействованы около 150 сотрудников полиции, МЧС и волонтеров из региона. На сегодняшний день площадь поисков составляет более 200 квадратных километров, ранее составляла 50 квадратных километров", — говорится в сообщении.

Ориентировки о розыске размещены в местах с массовым пребыванием граждан, уточняется в сообщении. Полиция добавляет, что изменилась первоначальная информация о приметах мальчика.

"Ранее сообщалось, что ребенок был одет в оранжевую футболку с коротким рукавом, но установлено, что на мальчике была одета синяя футболка. Кроме того, ГУ по Челябинской области факт обнаружения велосипеда, принадлежащего подростку, не подтверждает", — говорится в сообщении.

Полиция просит всех, кто знает о местонахождении ребенка, либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.